Karen Marinho mostra bastidores de cena com Semaías em Reis Atriz compartilhou com o público parte da gravação da décima primeira temporada da série, A Divisão Novidades|Do R7 24/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h00 )

Karen Marinho mostra bastidores em casa de Amália e Semaías (Willian Mello) em Reis, A Divisão Reprodução/Instagram

Karen Marinho mostrou aos seus seguidores do Instagram os bastidores de uma gravação com Semaías (William Mello) na décima primeira temporada de Reis, A Divisão.

A atriz compartilhou o momento na casa cenográfica do casal e brincou com o contexto da cena. “Amo essa casa e essas fotos mostram um pouquinho de como é gravar! Amália brava com Semaías”, escreveu na publicação.

Confira:

A publicação gerou reação no parceiro de cena da atriz. “Que saudade”, comentou Willian Mello. “Lindíssimos e maravilhosos”, escreveu o ator Daniel Villas.

A décima terceira fase da série, Reis — A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo. Enquanto isso, reveja todas as outras temporadas no PlayPlus.com.