Luiz Eduardo Toledo faz aula de montaria para viver Nadabe em Reis — A Decadência

Luiz Eduardo Toledo faz aula de montaria em Reis Luiz Eduardo Toledo faz aula de montaria em Reis (Reprodução/Instagram)

A partir do dia 22 de abril, o público vai acompanhar a décima temporada de Reis, A Decadência. E nos novos episódios, os fãs da série vão ver Nadabe, filho de Jeroboão (Vitor Novello), crescido.

Quem vai dar vida ao personagem nesta fase é Luiz Eduardo Toledo. Na infância, o jovem foi interpretado por Enzo Diniz.

Em uma publicação feita no perfil do Instagram, Luiz mostrou parte da preparação para voltar à superprodução ao posar durante a aula de montaria em cima do cavalo.

Confira o post do ator:

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. No dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução.

Veja motivos para acompanhar a edição especial da série:

