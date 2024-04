Mafê Medeiros começa a gravar a décima temporada de Reis

Alto contraste

Mafê Medeiros começa a gravar cenas da nova temporada Mafê Medeiros começa a gravar cenas da nova temporada (Divulgação/Seriella Productions)

As amigas de Nebset (Priscila Ubba) em Reis estão mais do que confirmadas em A Decadência, décima temporada da série.

E, em seu perfil oficial, Mafê Medeiros, a Ammit, registrou como foi voltar à cena da superprodução.

No vídeo publicado em seu Instagram, a atriz mostrou como funciona a rotina de gravações, da chegada na caracterização e todo o trabalho de maquiagem e cabelo, até a entrada no set para o tão famoso “Ação”.

Atriz mostra rotina de gravação Atriz mostra rotina de gravação (Reprodução/Instagram)

Na trama, a egípcia foi para Israel com Bastet (Elisà Romero), Merit (Marianna Alexandre) e Néftis (Ana Julia Cestaro) para viver no palácio de Salomão (Guilherme Dellorto) e sempre estão no meio das fofocas do harém do rei.

Além disso, Ammit se envolveu com Jônatas (Oscar Fabião), mas após se beijarem não foi mais correspondida pelo levita, o que levou a conflitos entre os dois.

O que acontecerá com Ammit e as amigas na décima temporada de Reis, A Decadência? Não perca a estreia da nova fase da série em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

