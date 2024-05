Mafê Medeiros finaliza gravações de Reis — A Decadência: ‘Personagem enriquecedora’

Novidades |Do R7

Mafê Medeiros finaliza trabalho na série (Divulgação/Seriella Productions)

Responsável por viver Ammit em Reis desde a nona temporada, A Sucessão, Mafê Medeiros finalizou a participação na série ao gravar as últimas cenas como a egípcia em A Decadência. Nos stories do seu perfil no Instagram, ela destacou o trabalho na superprodução e refletiu sobre o ofício de ser atriz.

“Foram nove meses de muita dedicação, trabalho, sorrisos e amizades. E terminando com o coração cheio de gratidão. Muito obrigada a cada pessoa que fez parte disso tudo. Vocês têm um lugar especial no meu coração”, disse Mafê.

Mafê Medeiros celebra trabalho em Reis (Reprodução/Instagram)

“Ser atriz é ter múltiplas personalidades, é estar disposta a todo dia encarar um novo desafio, é ter amor pela arte e entender que sempre vai ter mais para aprender. Muito obrigada, Ammit, por ser essa personagem tão enriquecedora. Mergulhei de cabeça nesse desafio e foi lindo”, completou.

A décima temporada de Reis, A Decadência, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21 horas na tela da RECORD. Para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.

Elenco relembra momentos marcantes de seus personagens:

