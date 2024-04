|Do R7

Maiara Walsh relembra Abigail em Reis: "Sempre terá um lugar especial no meu coração" Atriz americana publicou um vídeo no Instagram com momentos especiais de sua passagem pelo Brasil para gravar a série

Abigail era uma das esposas de Davi em Reis Abigail era uma das esposas de Davi em Reis (Reprodução/Instagram)

Maiara Walsh emocionou os fãs no Instagram ao relembrar os meses em que passou no Brasil para dar vida a Abigail na superprodução Reis. Em seu perfil oficial, a atriz americana publicou um vídeo com momentos especiais nos bastidores da série.

"Não acredito que já se passou quase um ano. Saudades do elenco, da equipe incrível e dos cenários lindos. A personagem foi criada com muito amor e carinho. Ela sempre terá um lugar especial no meu coração", escreveu Maiara.

Lina Mello, que interpretou Mical, comentou no post da amiga: "Aonde aperta para voltar? Saudades de você".

Cirillo Luna, o rei Davi, pediu para Maiara voltar para o Brasil: "Vem logo!". Paloma Bernardi, a Bateseba, também fez questão de demonstrar o quanto a atriz é querida pelos colegas de elenco brasileiros: "Você é nossa".

Confira:

No dia 18 março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma novidade especial. A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. E para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.

Elenco de Reis destaca as cenas mais intensas da série:

share Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello escolheram as cenas que mais emocionaram e os desafiaram ao longo das temporadas de Reis. Confira!