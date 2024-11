Marcelo Arnal relembra momento tenso de Sama em Reis Ator viveu o Valente de Davi até a sétima temporada da série Novidades|Do R7 13/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 02h00 ) twitter

Marcelo Arnal relembra momento tenso de Reis Reprodução/Instagram

Recordar é viver! Por isso, Marcelo Arnal relembrou o trabalho como Sama na superprodução Reis no seu Instagram. Na série, o rapaz precisa lidar com a cegueira sem deixar de lado a coragem e bravura como parte do exército do rei Davi (Cirillo Luna).

No registro publicado, é possível ver o Valente em um dos momentos mais tensos da história, quando Sama é atingido por flechas e Urias (Roger Gobeth) morre em combate.

“Que saudade, Sama. Série bíblica maravilhosa”, comentou uma fã.

“O melhor”, destacou outra. Atores como Paloma Bernardi, Fhelipe Gomes e Diego Goullart também elogiaram Marcelo no post.

Fique por dentro:

Acesse o PlayPlus.com para rever a história de Sama na superprodução Reis. A décima segunda fase da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

O perfil oficial da série Reis no Instagram reuniu alguns ensinamentos importantes da superprodução. Será que você se lembra de todos eles? Na segunda temporada de Reis, A Ingratidão, o rei Saul (Carlo Porto) mostrou que fatores externos não poderão resolver seus conflitos e deficiências interiores. E insistir nesse erro pode colocar em risco tudo que importa de verdade