Marcelo Faria relembra cena com Petrônio Gontijo em Reis: 'Grande parceiro' Atores deram vida a Joabe e Davi, respectivamente, na oitava temporada da superprodução, A Consequência

Petrônio Gontijo e Marcelo Faria relembram Reis Petrônio Gontijo e Marcelo Faria relembram Reis (Reprodução/Instagram)

No Instagram, Marcelo Faria relembou uma conversa importante de Joabe com Davi na oitava temporada de Reis, A Consequência. "Cena que gostamos muito é para se rever. Então, aí vai uma que curti fazer e assistir. Grande parceiro de cena, Petrônio Gontijo, irmão que a arte me deu", escreveu o ator.

Petrônio Gontijo retribuiu o carinho do amigo: "Bom demais estar em cena contigo, irmão. Que saudade de você".

Os fãs da série também reagiram ao post: "Maravilhosos", disse um seguidor. "Atuações excelentes", comentou outro. "Você é um ator extraordinário. Tudo o que faz é com maestria! Deus te abençoe com saúde e sucesso sempre", desejou uma internauta a Faria.

Relembre:

Para rever a trajetória de Joabe em Reis é só acessar o PlayPlus.com. A décima temporada da série, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acompanhe a história de Salomão (Guilherme Dellorto) na emissora.

