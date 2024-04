|Do R7

Marcelo Filho compartilha clique nos bastidores de Reis — A Decadência Intérprete de Joiada surpreendeu os fãs ao aparecer no meio de uma floresta em cena noturna

Marcelo Filho vive Joiada na décima temporada da série Marcelo Filho vive Joiada na décima temporada da série (Reprodução/Instagram)

Marcelo Filho, o Joiada, compartilhou mais um clique dos bastidores de Reis — A Decadência com seus seguidores.

Na imagem, é possível ver o ator que dá vida ao comandante do Exército de Israel em uma cena noturna, no meio de uma floresta, iluminado apenas por uma luz que simula tochas de fogo.

Em A Sucessão, Joiada teve de lidar com a morte de Benaia (Angelo Coimbra) e ganhou mais responsabilidade ao assumir o lugar do pai junto ao reino de Salomão (Guilherme Dellorto). Além disso, o rapaz começou a se relacionar com a egípcia Néftis (Ana Júlia Cestaro), uma das melhores amigas de Nebset (Priscila Ubba).

Ator mostra bastidores da cena Ator mostra bastidores da cena (Reprodução/Instagram)

Já nos novos episódios, o público vai acompanhar o desenrolar dos acontecimentos após o final tenso da nona temporada e a chegada de Salomão ao apogeu, com novos cenários e figurinos exuberantes.

Acompanhe a história de Salomão na RECORD, às 21h,e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, a partir do no dia 22 de abril. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Relembre os bons conselhos que fizeram a diferença em A Sucessão:

share Os personagens da nona temporada de Reis, A Sucessão, enfrentaram situações desafiadoras e difíceis, mas o que não faltou na trama foram bons conselhos. A seguir, relembre momentos em que a orientação de pessoas fiéis a Deus fez toda a diferença na série!