Marcelo Filho compartilha momentos da rotina em Reis e arranca elogios do elenco Ator publicou registros dos bastidores da superprodução em seu perfil oficial do Instagram

Marcelo Filho vive Joiada na superprodução Marcelo Filho vive Joiada na superprodução (Divulgação/Seriella Productions)

O ritmo de gravações de Reis — A Decadência segue intenso, e Marcelo Filho publicou uma série de registros em seu Instagram oficial para compartilhar com um público um pouco da rotina.

Seja no estudo, no set, ou até mesmo com a alimentação balanceada e exercícios físicos, o ator demonstra foco e empenho para dar conta de viver Joiada.

“Um pouquinho do que está acontecendo por aqui”, escreveu Marcelo.

Nos comentários, Kako Nollasco, Robson Santos e Guilherme Franco de Reis, e Diego Goullart, de A Rainha da Pérsia, elogiaram Marcelo.

Confira a publicação completa:

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão:

