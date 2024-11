Maurício Ribeiro relembra gravações da série Reis: ‘Estou com saudade dessa turminha!’ Ator deu vida a Sibecai na superprodução e compartilhou um registro ao lado dos colegas de elenco Novidades|Do R7 13/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/10/2024 - 02h00 ) twitter

Maurício Ribeiro deu vida a Sibecai na superprodução Reprodução/Instagram

Maurício Ribeiro, o Sibecai de Reis, relembrou as gravações da série com um registro dos bastidores ao lado dos colegas de elenco Henrique Camargo (Roboão), Guilherme Franco (El-Hanã), Théo Salomão (Omar), Igor de Lima (Jônatas) e Marcelo Filho (Joiada). “Um TBT porque já estou com saudade dessa turminha!”, escreveu.

Guilherme Franco concordou com o amigo: “Saudade que dá!”. E os outros atores também! “Que saudade, meu jovem”, disse Marcelo Filho. “Ô saudade de vocês!”, completou Henrique Camargo.

Já os internautas provaram que são fãs da superprodução: “Metade aí eram valentes de Davi (Cirillo Luna/Petrônio Gontijo), lembro quando vocês derrotaram os gigantes e colocaram para correr os soldados de Absalão (Ricky Tavates)”, afirmou uma seguidora. “Nossa, vocês estão fazendo muita falta, galera do bem”, revelou outra.

Confira:

Acesse o PlayPlus.com para rever todas as temporadas da superprodução Reis. A décima segunda fase da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

Relembre os ensinamentos de cada reinado da superprodução:

O perfil oficial da série Reis no Instagram reuniu alguns ensinamentos importantes da superprodução. Será que você se lembra de todos eles? Na segunda temporada de Reis, A Ingratidão, o rei Saul (Carlo Porto) mostrou que fatores externos não poderão resolver seus conflitos e deficiências interiores. E insistir nesse erro pode colocar em risco tudo que importa de verdade Divulgação/Blad Meneghel