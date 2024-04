|Do R7

Novas trilhas sonoras ajudarão a contar a história de Reis — A Decadência Canções da décima temporada da série prometem emocionar o público com letras marcantes e especiais

Alto contraste

A+

A-

Novas trilhas sonoras chegam em A Decadência Novas trilhas sonoras chegam em A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

A estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, está repleta de novidades! A nova fase da superprodução trará novas trilhas sonoras que ajudarão a contar a história dos personagens, além de emocionar o público com letras marcantes e especiais.

O anúncio, feito no perfil oficial da MJC Music no Instagram, deixou os fãs da série ainda mais ansiosos para acompanharem cada detalhe da trama.

Confira:

Assista ao trailer de Reis — A Decadência:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma narração especial. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Nas temporadas A Consequência e A Sucessão, os fãs da série Reis acompanharam momentos marcantes, que surpreenderam e tiraram o fôlego do público; relembre os episódios!