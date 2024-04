|Do R7

Oli Bela elogia equipe de Reis: "Profissionais queridos e competentes" Atriz mirim diz que está com saudades de gravar e continua na série como Tafate, filha de Salomão e Abisague

Oli Bela revela saudade de gravar a série Oli Bela revela saudade de gravar a série (Divulgação/Seriella Productions)

O show de fofura é garantido com as atrizes mirins que interpretam as filhas de Salomão (Guilherme Dellorto) e Abisague (Barbara França) na série Reis.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jovem Oli Bela, que interpreta Tafate na superprodução compartilhou um vídeo com alguns momentos dos bastidores de A Sucessão.

“Saudade de gravar? E de gravar na praia? Temos! São muitos profissionais envolvidos. E todos muito queridos e competentes. Sou apaixonada por eles um tantão”.

Veja a publicação da atriz mirim:

Relembre os bastidores da gravação da série na praia:

