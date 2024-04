Oli Bela manda recado aos fãs de Reis: "Estou voltando"

Alto contraste

Oli Bela posa na cidade cenográfica de Reis Oli Bela posa na cidade cenográfica de Reis (Reprodução/Instagram)

Na superprodução Reis, a dose de fofura está sempre garantida com as atrizes mirins Oli Bela e Joana Freymuller, que interpretam as irmãs Tafate e Basemate. E em um clique publicado no seu Instagram oficial, Oli aparece sorridente na cidade cenográfica da série, com direito a recado para os fãs!

“Estou voltando”, escreveu a atriz mirim sobre a décima temporada de Reis, intitulada A Decadência.

Nos comentários, os seguidores de Oli demonstraram ansiedade para ver a pequena de volta à TV e elogiaram o seu trabalho.

Relembre os principais momentos de Tafate em Reisno PlayPlus.com. A décima temporada da série, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD.

