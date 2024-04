Priscila Ubba posa com Ingrid Conte nos bastidores de Reis: 'Presente enorme'

Alto contraste

Ingrid Conte e Priscila Ubba posam juntas nos bastidores Ingrid Conte e Priscila Ubba posam juntas nos bastidores (Reprodução/Instagram)

Nebset (Priscila Ubba) e Naamá (Ingrid Conte) irão se aproximar em Reis — A Decadência? Enquanto o público aguarda para descobrir como será a relação entre as esposas de Salomão (Guilherme Dellorto) na décima temporada da série, nos bastidores, Priscila e Ingrid provaram que são amigas.

Em publicação recente no Instagram, as atrizes posaram juntas antes de entrar no estúdio para as gravações.

“Gratidão por tamanha troca. Você é um presente enorme”, agradeceu Priscila a Ingrid.

Nos comentários, Dani Moreno, que interpretou a Zerua, elogiou as duas colegas de elenco: “Lindas! Morro de saudades”. Enquanto Bruna Trevisan, a Tafate em A Decadência, completou: “Madrastas lindas!”

Confira o post:

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. No dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios e acompanhe a trajetória de Salomão na emissora.

Atores escolhem as cenas mais desafiadoras que gravaram na série:

Com exclusividade ao site oficial, Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello apontaram as cenas mais desafiadoras que gravaram em Reis. Confira a lista a seguir!