RECORD exibe Reis — Especial a partir do dia 18 de março Público irá rever a trajetória de Salomão (Guilheme Dellorto), mas de um jeito diferente; entenda!

História de Salomão será contada com narração História de Salomão será contada com narração (Divulgação/Seriella Productions)

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD, mas a partir de 18 de março, o público irá rever a história de Salomão (Guilherme Dellorto) de um jeito diferente e especial. A autora da série, Cristiane Cardoso, revelou em seu perfil oficial no Instagram o que está por vir.

"Em março, eles voltam para nos relembrar toda a trajetória de Salomão, desde antes mesmo de ser concebido. A novidade está na narração especial", contou.

Assista:

Confira o trailer de Reis — A Decadência:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma narração especial. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Atores de Reis escolhem as cenas mais desafiadoras que gravaram na série:

share Com exclusividade ao site oficial, Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello apontaram as cenas mais desafiadoras que gravaram em Reis. Confira a lista a seguir!