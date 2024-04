|Do R7

Reis — A Decadência: veja o primeiro pôster oficial da temporada Imagem mostra Salomão (Guilherme Dellorto) com semblante preocupado em meio à riqueza do reinado

Salomão aparece preocupado no pôster da temporada Salomão aparece preocupado no pôster da temporada (Divulgação/Seriella Productions)

Reis — A Decadência estreia na tela da RECORD em abril, e os fãs da série já estão ansiosos para descobrir os próximos passos de Salomão.

Depois do teaser, que animou o elenco e os fãs da superprodução, a autora Cristiane Cardoso divulgou o primeiro pôster oficial da temporada.

Na imagem, é possível ver Salomão (Guilherme Dellorto) em um trono banhado a ouro, com um novo figurino, repleto de detalhes riquíssimos, além de um colar e um cinto que exaltam a suntuosidade que a temporada mostrará no reinado do filho de Davi (Petrônio Gontijo).

No entanto, Salomão aparece extremamente preocupado e triste, indicando o que virá por aí. Vale destacar que o preto no figurino de Salomão é proposital, para ajudar a comunicar esse momento de queda e distanciamento de Deus, devido ao envolvimento com muitas mulheres estrangeiras.

Confira o pôster inteiro:

Pôster oficial traz a riqueza do reinado de Salomão nos detalhes do figurino e do trono Pôster oficial traz a riqueza do reinado de Salomão nos detalhes do figurino e do trono (Divulgação/Seriella Productions)

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

