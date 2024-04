|Do R7

Robson Santos relembra gravação da morte de Zeleque em Reis: 'Noite especial e emocionante' Amonita caiu de um penhasco durante um embate com Amasa (Ademir Emboava) na oitava temporada, A Consequência

Robson Santos interpretou Zeleque na série Reis Robson Santos interpretou Zeleque na série Reis (Reprodução/Instagram)

Robson Santos relembrou a morte de Zeleque na oitava temporada de Reis, A Consequência, e compartilhou um registro dos bastidores da cena com seus seguidores no Instagram.

"Postando esse marcante registro referente à preparação para a sequência do embate entre os valentes Amasa [Ademir Emboava] e Zeleque, e o consequente destino fatal do amonita. Direção do querido Rogério Passos. Uma noite especial e emocionante para todos os envolvidos".

Ingrid Conte, a Naamá, sobrinha de Zeleque na trama, comentou: "Atorzão! Só saudades da nossa troca!".

Os internautas também reagiram ao post do ator: "Essa cena foi triste. Saudades do Zeleque", disse um fã. "Personagem maravilhoso", afirmou outro.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acompanhe a edição especial na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir todos os episódios da série.

Veja sete motivos para acompanhar a edição especial da série Reis:

