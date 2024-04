'Será que a Nebset engravidou do seu adultério com Sisaque?', questiona autora de Reis Na nona temporada, A Sucessão, a esposa de Salomão se deitou com o faraó para dar um herdeiro ao rei de Israel

|Do R7 05/04/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2024 - 12h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share