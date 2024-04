Sharam Diniz inicia preparação para viver a rainha de Sabá em Reis: "Só alegria" Atriz compartilhou detalhes do primeiro dia de trabalho no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro

Sharam Diniz será Makeda na décima temporada (Reprodução/Instagram)

Sharam Diniz compartilhou detalhes do primeiro dia de trabalho no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro. A atriz viverá Makeda, a rainha de Sabá, na décima temporada da série Reis, A Decadência. "De volta à minha nova casa. Bora fazer bem e bonito", escreveu no Instagram.

A artista também se reuniu com Angelica Pimenta (Abayomi), Ana Isabela (Dandara), Bruna Inocencio (Kieza) e Natallia Lorran (Paleza) para o início das preparações do núcleo de Sabá. "Mostrando o meu quarteto que finalmente chegou. Só alegria", disse Sharam.

Confira:

Sharam Diniz mostra dia de trabalho no Complexo de Dramaturgia da Seriella Sharam Diniz mostra dia de trabalho no Complexo de Dramaturgia da Seriella (Reprodução/Instagram)

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

