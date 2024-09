Timmy Cruz publica registros ao lado dos atores de Reis: ‘Honra’ Intérprete de Yael mostra clima animado dos bastidores da superprodução Novidades|Do R7 02/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 02h00 ) ‌



Timmy Cruz posa com Miguel Moro nos bastidores de Reis Reprodução/Instagram

Depois da passagem de tempo de A Divisão, o público teve a oportunidade de conhecer Yael, personagem de Timmy Cruz em Reis. Na trama, a personagem tem a responsabilidade de cuidar de Asa (Miguel Moro) e ajuda o marido Azarias (Daniel Villas) a ensinar o príncipe sobre o Deus de Israel.

No Instagram, Timmy publicou vários cliques com os colegas de elenco e escreveu: “Que honra compartilhar esse momento com cada um deles”.

Nos comentários, Miguel Moro retribuiu o carinho: “Muito obrigado por todas as cenas que a gente já contracenou! Você é uma atriz e amiga maravilhosa, e também muito acolhedora!”

Confira o post completo:

A décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.