Timmy Cruz relembra rotina de gravações como Yael em Reis Atriz interpretou Yael na décima primeira temporada da série, A Divisão Novidades|Do R7 26/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Timmy Cruz compartilha bastidores de Reis, A Divisão Reprodução/Instagram

Timmy Cruz, que interpretou a Yael na décima primeira temporada de Reis, A Divisão, compartilhou com os seguidores nas redes sociais como era a sua rotina de gravação no Complexo de Dramaturgia Seriella Productions, no Rio de Janeiro. A atriz mostrou em um vídeo no Instagram os preparativos para viver a personagem na superprodução, desde a etapa de preparação e estudo de cena até a caracterização.

“Um pouquinho da rotina aqui na RECORD. Estou muito feliz em dar vida à Yael”, escreveu a artista na legenda da publicação. Na trama, Yael apareceu na segunda fase para cuidar de Asa (Miguel Moro) e, junto com o marido Azarias (Daniel Villas), ajudou a ensiná-lo sobre o Deus de Israel.

Confira o vídeo:

Nos comentários da postagem, Julia Prado, que interpretou Afra, a primeira concubina de Davi (Cirillo Luna) em Reis — O Pecado, elogiou a colega. “Maravilhosa! Brilhe muito”, escreveu. Paulo Camilo, que participou da décima primeira temporada da trama, como Paseo, também deixou um recado para Timmy: “Linda! Arrasando sempre”, disse.

Acesse o PlayPlus.com para rever todas as temporadas da superprodução Reis. A Emboscada já está disponível no Univer Vídeo.