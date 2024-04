Vitor Novello participa de aula de equitação para a décima temporada de Reis, A Decadência 

|Do R7

Vitor Novello segue como Jeroboão na série Reis Vitor Novello segue como Jeroboão na série Reis (Divulgação/Seriella Productions)

A história de Jeroboão, personagem de Vitor Novello, continuará a ser contada na décima temporada de Reis, A Decadência, e o ator já tem se preparado para a nova fase do israelita na trama.

No Instagram, Novello aguçou a curiosidade do público ao compartilhar um trecho de uma aula de equitação para as gravações da superprodução.

Assista:

Na nona temporada, A Sucessão, Jeroboão confessou a Salomão (Guilherme Dellorto) que havia se envolvido com o Egito e foi julgado pelo rei de Israel.

Relembre:

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, que estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

