Willian Mello compartilha momento de estudo de Reis com Karen Marinho e Letícia Medina Na superprodução, os intérpretes de Semaías e Amália vivem um casal que tem uma série de conflitos com a filha Novidades|Do R7 26/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Willian Mello, Letícia Medina e Karen Marinho estudam juntos as cenas da série

Em Reis, o público tem acompanhado o amor e a fé que envolvem a família de Semaías (Willian Mello) e Amália (Karen Marinho), bem como os conflitos que envolvem Joela (Letícia Medina), que se torna sacerdotisa de aserá. No final da temporada, os fãs ficaram surpresos ao ver a filha do casal abandonar a casa e vai descobrir o que aconteceu nos episódios de A Emboscada, disponível no Univer Vídeo.

No seu perfil oficial do Instagram, Willian Mello compartilhou registros dos estudos das cenas da superprodução ao lado de Karen Marinho e Letícia Medina.

“Nossa família”, escreveu o ator na publicação.

Karen Marinho comentou no post: “Feliz por contar essa história”, e Letícia Medina completou: “Amando viver isso com vocês”.

Confira a publicação completa:

Acompanhe todos os ensinamentos de Semaías em Reis — A Emboscada, que já está disponível no Univer Vídeo. Para rever todos os episódios das temporadas anteriores, é só acessar o PlayPlus.com.