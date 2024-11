Willian Mello reflete sobre poder da atuação com cena emblemática de Semaías em Reis: ‘Entrega total’ Ator compartilhou os bastidores da invasão de Sisaque a Jerusalém em A Divisão Novidades|Do R7 08/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h00 ) twitter

Willian Mello reflete sobre atuação em bastidores de Reis Divulgação/Seriella Productions

Willian Mello usou o perfil no Instagram para compartilhar com os seguidores uma reflexão sobre o poder da atuação. Responsável por viver Semaías em Reis, o ator publicou os bastidores da cena emblemática em que o profeta salva Amália (Karen Marinho).

Em meio à chuva de flechas de fogo na invasão de Sisaque (Iano Salomão) a Jerusalém, Semaías se arriscou para salvar a amada.

“Cada papel demanda um esforço. São horas de estudos, ensaios e muita dedicação. Cada sacrifício se justifica quando vejo o impacto do meu trabalho na tela. Atuação não é apenas um trabalho, é uma paixão que exige entrega total. Cada cena é uma oportunidade de tocar o coração das pessoas, de fazer com que sintam e reflitam”, disse o ator no vídeo publicado.

“Que trabalho incrível vc fez meu irmão! Foi uma honra ter vivido isso contigo! Obrigado por tudo”, elogiou Thiago Piacentini, o Ido. Já Karen Marinho, colega de cena, postou: “Fofo demais. Que vídeo emocionante e narração também!”.

Assista:

Os episódios de Reis — A Emboscada estão disponíveis no Univer Vídeo. Enquanto isso, reveja todas as temporadas da série no PlayPlus.com.

