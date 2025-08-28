Reis: saiba quantos filhos Davi teve De acordo com os registros, é possível constatar que o rei tinha pelo menos vinte descendentes Reis|Do R7 28/08/2025 - 19h39 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h39 ) twitter

Davi teve pelo menos vinte filhos Reprodução/RECORD

De acordo com os registros, é possível constatar que o rei Davi teve pelo menos vinte filhos.

Em sua época, a poligamia era comum e ele não poupou em tomar para si muitas esposas.

Apesar disso, podemos ler em Deuteronômio 17:16-17 que Deus alertou que não era bom que um rei tivesse muitas esposas.

Estamos acompanhando na série Reis que Davi mostrou ter uma grande fraqueza por mulheres e isso causou muitos problemas para ele e sua família.

As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a sétima temporada,O Pecado, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para conferir as demais fases da superprodução.