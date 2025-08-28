Reis: saiba quantos filhos Davi teve
De acordo com os registros, é possível constatar que o rei Davi teve pelo menos vinte filhos.
Em sua época, a poligamia era comum e ele não poupou em tomar para si muitas esposas.
Apesar disso, podemos ler em Deuteronômio 17:16-17 que Deus alertou que não era bom que um rei tivesse muitas esposas.
Estamos acompanhando na série Reis que Davi mostrou ter uma grande fraqueza por mulheres e isso causou muitos problemas para ele e sua família.
