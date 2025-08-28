‘Cena densa’, relembra Maurício Ribeiro sobre a morte de Benaia em Reis Em postagem de TBT, ator impressionou fãs com a atuação na nona temporada da série da RECORD Novidades|Do R7 28/08/2025 - 13h08 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maurício Ribeiro lembra da morte de Benaia e emociona os fãs com a atuação na cena Reprodução/Instagram

Maurício Ribeiro emocionou os seguidores nas redes sociais ao relembrar uma cena marcante da nona temporada de Reis, quando interpretou Sibecai.

Nesta quinta (28), o ator publicou um TBT recordando o momento em que seu personagem e Salomão, vivido por Guilherme Dellorto, receberam a notícia da morte do comandante do exército Benaia (Angelo Coimbra). Na legenda, ele escreveu: “Cena densa com os talentosos irmãos”.

Nos comentários, os fãs mostraram que não conseguiram segurar a emoção diante da atuação. Um seguidor escreveu, comovido: “Ele morreu… Benaia”.

Já Robson Santos, intérprete de Zeleque na superprodução da RECORD, também se manifestou e elogiou os colegas: “Que cenão!”.

Confira a publicação:

As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a sétima temporada, O Pecado, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para conferir as demais fases da superprodução.