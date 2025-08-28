‘Cena densa’, relembra Maurício Ribeiro sobre a morte de Benaia em Reis
Em postagem de TBT, ator impressionou fãs com a atuação na nona temporada da série da RECORD
Maurício Ribeiro emocionou os seguidores nas redes sociais ao relembrar uma cena marcante da nona temporada de Reis, quando interpretou Sibecai.
Nesta quinta (28), o ator publicou um TBT recordando o momento em que seu personagem e Salomão, vivido por Guilherme Dellorto, receberam a notícia da morte do comandante do exército Benaia (Angelo Coimbra). Na legenda, ele escreveu: “Cena densa com os talentosos irmãos”.
LEIA MAIS:
Nos comentários, os fãs mostraram que não conseguiram segurar a emoção diante da atuação. Um seguidor escreveu, comovido: “Ele morreu… Benaia”.
Já Robson Santos, intérprete de Zeleque na superprodução da RECORD, também se manifestou e elogiou os colegas: “Que cenão!”.
Confira a publicação:
As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a sétima temporada, O Pecado, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para conferir as demais fases da superprodução.