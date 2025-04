Autora de Reis reflete sobre drama de Tamar em A Consequência Jovem filha do rei Davi sofreu abuso do próprio irmão na oitava temporada da série Novidades|Do R7 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h00 ) twitter

Davi (Petrônio Gontijo) incentiva Tamar (Esther De Oliveira) a buscar força em Deus

Em A Consequência, oitava temporada de Reis, o público acompanhou o drama de Davi, interpretado por Petrônio Gontijo. Nesta fase da história, o soberano de Israel tinha que lidar com os desdobramentos que afetaram sua família após se envolver com Bateseba (Anna Lima).

Nas redes sociais, Cristiane Cardoso, autora da série, relembrou a história de Tamar (Esther de Oliveira), filha do rei Davi que foi abusada pelo próprio irmão, Amnon (Luckas Moura).

“Ser forte foi uma escolha que o rei Davi teve que fazer, quando seus filhos se voltaram contra ele, e eu imagino o quanto ele tentou passar isso adiante à sua única filha, Tamar, que tinha passado por um enorme ato de abuso da parte do próprio irmão. A verdade é que todos somos fracos quando passamos por injustiças. Por isso está escrito: “Forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices; diga o fraco: Eu sou forte.” Joel 3:10”, escreveu na legenda.

Relembre:

As temporadas de Reis A Emboscada e A Esperança já estão disponíveis no Univer Vídeo. Acesse o PlayPlus.com para rever as demais fases da superprodução.

Corrompido pelo poder: terceira temporada de Reis traz uma nova face do primeiro rei de Israel

A terceira temporada de Reis, A Rejeição, traz a história de Saul (Carlo Porto) como o primeiro rei de Israel. O benjamita, que antes era tão humilde, se deixa corromper pelo poder e desagrada a Deus. A seguir, veja outros fatos emocionantes sobre essa fase da superprodução!