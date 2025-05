Ouça a trilha sonora ‘O bom pastor’ e relembre momentos especiais da juventude de Davi em Reis Gabriel Vivan deu vida ao jovem pastor de ovelhas e encantou os telespectadores Novidades|Do R7 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 ) twitter

De pastor de ovelhas, Davi se torna um grande rei Edu Moraes/RECORD

A juventude de Davi na quarta temporada de Reis, A Escolha, encantou os telespectadores.

Gabriel Vivan deu vida ao jovem pastor de ovelhas e as sequências do ator com os animais foram marcadas por uma bela trilha sonora.

A boa notícia é que a canção “O bom pastor” está disponível nas plataformas de áudio para você escutar quando e onde quiser, e relembrar o início da trajetória do grandioso rei de Israel.

Confira:

As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a quinta temporada, A Perseguição, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para conferir as demais fases da superprodução.

