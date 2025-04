Fifo Benicasa relembra cena de Eliã e elogia colegas da série Reis: ‘Aprendendo com eles’ Ator comentou a oportunidade de contracenar com Marcos Winter (Aitofel) e Roger Gobeth (Urias) Novidades|Do R7 30/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 02h00 ) twitter

Fifo Benicasa interpreta Eliã em Reis

Em A Conquista, sexta temporada de Reis, Fifo Benicasa interpreta Eliã, e aparece em cenas ao lado de Marcos Winter, o Aitofel, e Roger Gobeth, o Urias. O ator aproveitou que a trama está reprisando na tela da RECORD desde o início e relembrou um momento com os colegas de elenco.

“Esses caras estiveram em diversos momentos (indiretamente) na minha sala. Contando diversas histórias para mim, para minha família e para meus amigos. E hoje, saber que eu estou jogando com eles, ou melhor, e melhor ainda, que estou aprendendo com eles, ouvindo suas dicas, sugestões, toques, ouvindo o que eles têm a dizer, isso tudo é de dar um “bug” no cérebro. Sim, porque diversas vezes entre uma passada de texto e de marcação, minha cabeça viajava e pensava: “Meu irmão, eu estou “batendo bola” com esses caras!”, escreveu Fifo.

