Matheus Costa relembra preparação para cena de luta em Reis Ator compartilhou vídeo com um treinamento com dublês nos bastidores da série Novidades|Do R7 15/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 02h00 )

Matheus Costa compartilhou vídeo com treino de cena de luta em Reis

Matheus Costa relembrou a preparação para uma cena de luta em Reis — O Pecado, quando viveu Ziba na superprodução. Com um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, o ator mostrou o treinamento com dublês antes de entrar em cena como o personagem.

No vídeo feito nos bastidores, Matheus aparece ensaiando a coreografia da luta com uma espada e a ajuda de profissionais. Já na publicação para as redes sociais, o artista mesclou o treino com a cena pronta para que os fãs pudessem ver o antes e depois.

Confira:

“Bastidores de uma luta”, escreveu Matheus na legenda da publicação. Na trama, o ator tinha cenas de ação, como na guerra de Saul (Carlo Porto) contra os filisteus.

As temporadas de Reis A Emboscada e A Esperança já estão disponíveis no Univer Vídeo. Acesse o PlayPlus.com para rever as demais fases da superprodução.

Quinta temporada de Reis, A Perseguição, mostra a ascensão de Davi e o declínio de Saul:

