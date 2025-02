Autora de Reis divulga trailer inédito de A Esperança Cristiane Cardoso compartilhou o vídeo que mostra a trama da última temporada da superprodução; confira! Novidades|Do R7 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 ) twitter

Autora divulga trailer oficial da última temporada de Reis Divulgação/Seriella Productions

A última temporada de Reis, A Esperança, já tem trailer oficial! A autora da superprodução, Cristiane Cardoso, compartilhou nas redes sociais o vídeo com alguns dos próximos acontecimentos da trama.

Na legenda da publicação, a autora revelou a data de estreia de A Esperança no Univer Vídeo: dia 28 de fevereiro. Já sobre as novidades, Cristiane manteve o suspense, mas deu algumas pistas do que o público pode esperar.

Confira:

“Enfim, saiu o trailer da última temporada da série Reis, A Esperança, e já temos uma data de estreia! Dia 28/2. Agora é com vocês: decifrar os corvos, o desaparecimento de Azuba, o novo surto de Maaca, um homem importante que parece estar morrendo perto de Asa, a situação complicada de Efá/Onri/Tibni/Siloé, alguns novos casais lindinhos e a misteriosa mulher da praia”, escreveu a autora em seu perfil no Instagram.

O vídeo foi celebrado pelo elenco da superprodução. “Chega logo, fevereiro. Ansioso demais”, escreveu o ator Ricky Tavares. “Está demais, chega logo!”, comentou a atriz Anna Rita Cerqueira.

A segunda temporada de Reis, A Ingratidão, volta a ser exibida a partir desta terça, às 22h30, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir outras fases da série. A décima segunda parte da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.