Gabriel Vivan relembra a emoção ao gravar a unção de Davi em Reis — A Escolha

Gabriel Vivan relembra unção de Davi em A Escolha Blad Meneghel/RECORD

Em exibição na tela da RECORD, a quarta temporada de Reis, A Escolha, traz Gabriel Vivan como Davi ainda na juventude. O ator aproveitou a reprise da série para compartilhar com os seguidores os bastidores da unção do jovem.

No vídeo, é possível ver a emoção de Gabriel, que escreveu na legenda: “Quanto privilégio poder ter vivido isso! Esse momento da minha vida, registrado em tantos ângulos e transmitido em tantos lares, é um dos momentos que mais guardo com carinho na minha mente e no meu coração. Convido vocês a entrarem no set comigo e viverem de novo esse momento! Vocês não fazem ideia da importância que esse momento tem para mim”.

Assista:

Reveja a quarta temporada de Reis, A Escolha, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD.

Quarta temporada de Reis, A Escolha, introduz a história de Davi:

A quarta temporada de Reis, A Escolha, chega à tela da RECORD nesta segunda (7), às 22h. A fase introduz a história de Davi (Gabriel Vivan), o escolhido de Deus para tomar o lugar de Saul (Carlo Porto) em Israel. A seguir, relembre a trajetória do personagem bíblico! Edu Moraes/RECORD