Gabriel Vivan comenta batalha de Davi e Golias em Reis: ‘Não é só coragem, é fé’ Jovem pastor de ovelhas foi usado por Deus para enfrentar o gigante Novidades|Do R7 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

Gabriel Vivan celebra sequência emblemática na série Reis Reprodução/Instagram

Gabriel Vivan fez um post especial em admiração a Davi na superprodução Reis. O jovem pastor de ovelhas foi usado por Deus para enfrentar o gigante Golias (Alexandre Tigano).

“Não é só coragem, é fé! Enquanto todo mundo tremia, Davi levantou a mão e disse: ‘Eu vou!’. Uma das cenas que guardo para sempre com muito carinho no coração!”, escreveu o ator no Instagram.

Os telespectadores comentaram a sequência: “A melhor fase de Reis, não tem como não sentir algo de especial em cada cena", disse uma fã.

“O tanto que eu sou apaixonada pela história dos reis, principalmente do rei Davi”, revelou outra seguidora. “Episódio maravilhoso e emocionante, a coragem de Davi me inspira”, completou mais uma.

Saiba mais:

As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a quarta temporada, A Escolha, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para conferir as demais fases da superprodução.

Quarta temporada de Reis, A Escolha , introduz a história de Davi

A quarta temporada de Reis, A Escolha, chega à tela da RECORD nesta segunda (7), às 22h. A fase introduz a história de Davi (Gabriel Vivan), o escolhido de Deus para tomar o lugar de Saul (Carlo Porto) em Israel. A seguir, relembre a trajetória do personagem bíblico! Edu Moraes/RECORD