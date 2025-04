Autora de Reis relembra Salomão e Naamá na superprodução Cristiane Cardoso reflete com as atitudes do rei de Israel Novidades|Do R7 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ingrid Conte e Guilherme Dellorto viveram Naamá e Salomão em Reis Reprodução/Instagram

Cristiane Cardoso, autora de Reis, relembrou a história de Naamá (Ingrid Conte) e Salomão (Guilherme Dellorto) na superprodução.

“O amor entre o casal representa o amor da Igreja por seu Noivo, Jesus — puro, perfeito e admirável. As palavras românticas são apenas a cereja do bolo. Salomão provou desse amor por um tempo, até desejar mais… mais do que uma só esposa. E, ao buscar além do que Deus havia lhe dado, acabou desprezando a pureza que só existe na fidelidade", refletiu.

Ingrid Conte comentou na publicação: “Quanta saudade”.

Já uma internauta disse: “Que forte”. E outra completou: “Série maravilhosa”.

Confira:

As temporadas de Reis A Emboscada e A Esperança já estão disponíveis no Univer Vídeo. Acesse o PlayPlus.com para rever as demais fases da superprodução.

