História de Semaías e Amália em Reis inspira telespectadores Autora da superprodução, Cristiane Cardoso compartilhou uma sequência do casal Novidades|Do R7 23/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 02h00 )

Karen Marinho e Willian Mello interpretam Semaías e Amália Divulgação/Seriella Productions

Autora de Reis, Cristiane Cardoso compartilhou uma cena de Semaías (Willian Mello) e Amália (Karen Marinho) na superprodução.

Na trama, o casal sofreu por ver a filha se afastar de Deus, mas seguiram com fé.

A história deles inspira os telespectadores: "Deus é bom o tempo todo", disse um internauta. “Muito forte”, afirmou outro.

Saiba mais:

As temporadas de Reis A Emboscada e A Esperança já estão disponíveis no Univer Vídeo. Acesse o PlayPlus.com para rever as demais fases da superprodução.

Quarta temporada de Reis, A Escolha , introduz a história de Davi

