Roberto Birindelli compartilha vídeo nos bastidores de Reis: 'Que saudade boa!' Ator relembrou os dias como profeta Samuel na superprodução Novidades|Do R7 01/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 02h00 )

Roberto Birindelli deu vida ao profeta Samuel

Roberto Birindelli relembrou os dias como profeta Samuel na superprodução Reis.

O ator compartilhou um vídeo nos estúdios da Seriella Productions, no Rio de Janeiro, e mostrou o cenário da casa do personagem.

Birindelli também incluiu no vídeo publicado no Instagram os bastidores de uma cena com o jovem Davi, interpretado por Gabriel Vivan.

“Relembrar os bastidores de Reis é reviver a magia da TV que conecta e emociona. Cada cena, cada detalhe… que saudade boa!“, escreveu o intérprete de Samuel.

Assista:

As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a quinta temporada, A Perseguição, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para conferir as demais fases da superprodução.

Reis, A Perseguição mostra a ascensão de Davi e o declínio de Saul:

A quinta temporada de Reis, A Perseguição, dá continuidade à trajetória do temente e corajoso Davi, o homem segundo o coração de Deus, interpretado por Cirillo Luna na superprodução. A seguir, relembre o que torna essa fase da trama tão especial!