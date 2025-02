Claudia Mauro e Ricky Tavares comentam a expectativa para a 13ª temporada de ‘Reis, a Esperança’ Episódios finais da série começam a ser exibidos nesta sexta (28) no Univer Vídeo e os atores destacam a importância da história Entrevistas|Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 ) twitter

Personagens de Claudia Mauro e Ricky Tavares ainda são um mistério na série Divulgação/Seriella Productions

As gravações da décima terceira temporada de Reis, A Esperança, estão chegando ao fim no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro. A fase final da superprodução estreia nesta sexta (28) no Univer Vídeo e conta com nomes de peso, como Claudia Mauro e Ricky Tavares, que já apareceram em algumas cenas da décima primeira e segunda partes da série, A Divisão e A Emboscada, e deixaram os fãs curiosos para saber quem são seus personagens. O site oficial acompanhou mais uma etapa desse grandioso trabalho e conversou com parte do elenco.

“Estou animada. Essa décima terceira temporada tem surpresas que ainda não posso contar, mas é uma personagem complexa e maravilhosa. Ela me dá muitas possibilidades, características que me desafiam como atriz. Tem um trabalho de caracterização incrível também”, adiantou Claudia Mauro.

Durante a conversa, a atriz confidenciou que estava ansiosa: “Dá sempre uma ansiedade porque é um novo ciclo, mas fico muito concentrada na personagem. Como a décima segunda temporada [A Emboscada] já deu uma esquentada, você fica querendo dar continuidade, para não esfriar. Mas temos um trabalho de workshop muito bacana com os preparadores de elenco, como a Fernanda Guimarães, maravilhosa, que nos ajudam com isso”.

Ricky Tavares considera o intervalo entre as gravações das duas fases um ponto positivo. “É uma temporada muito complexa, em vários sentidos, então acho que foi importante essa pausa para a gente centrar, estudar e focar no que realmente precisamos fazer. Temos muitos eventos grandiosos envolvidos nessa temporada”.

O ator fez questão de enaltecer a dedicação da equipe para fazer de A Esperança um sucesso. “Os nossos diretores e produtores executivos estão super empenhados em fazer acontecer uma temporada incrível. O Foguinho (Rudi Lagemann), é um diretor-geral maravilhoso, mais um ano que repito a parceria com ele. E sem contar os excelentes profissionais que nós temos. Por exemplo, a Andrea Avancini, minha preparadora maravilhosa que tem me ajudado em todos os textos. É uma gama de profissionais muito qualificados e bem-preparados”.

Gabriel Barreto, Felipe Mafra e Felipe Dutra também contaram como foi retomar o projeto na temporada final da série.

Gabriel Barreto, Felipe Mafra e Felipe Dutra fazem parte do elenco de Reis — A Esperança Divulgação/Seriella Productions

“Uma delícia, uma adrenalina gostosa. Estávamos ansiosos para continuar a contar essa história que começou no final da décima segunda temporada [A Emboscada], e vai entrar na décima terceira [A Esperança] de uma forma mais vertical, com muitas tramas surgindo. E muita felicidade de estar aqui com essa equipe incrível e elenco maravilhoso de amigos”, afirmou Gabriel Barreto.

Felipe Mafra compartilha dos mesmos sentimentos do colega. “A sensação é maravilhosa. A última temporada deu para sentir que estava ‘armando’ esse momento para os nossos personagens. Falo nossos porque temos atuado bastante, as histórias são interligadas. A expectativa é alta porque vimos essa trama se criar e agora os personagens vão mostrar o potencial deles. Estou super empolgado”.

Já Felipe Dutra concluiu: “É sempre um prazer voltar para casa para gravar os produtos daqui, ainda mais nessa décima terceira temporada [A Esperança]”.

A décima terceira temporada de Reis, A Esperança, estreia dia 28 de fevereiro no Univer Vídeo. Para rever todos os episódios é só acessar o PlayPlus.com.

