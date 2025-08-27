Felipe Miguel se emociona com carinho do público de Reis: ‘Um presente e uma surpresa’ Personagem do ator na trama, Sisa ganhou destaque na sétima temporada por usar do bom humor para resolver os problemas de Davi (Cirillo Luna) Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 27/08/2025 - 18h30 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h30 ) twitter

"Tenho recebido uma enxurrada de carinho", diz Felipe Miguel sobre o público da superprodução Divulgação/RECORD

“O Sisa cuidará disso”: uma das frases mais ditas por Davi (Cirillo Luna) em Reis — O Pecado se tornou famosa entre os fãs da série. O servo do rei de Israel ganhou destaque na sétima temporada por resolver os problemas pessoais dele e os que surgem no palácio em Jerusalém. Em entrevista ao site oficial, Felipe Miguel revelou estar surpreso com o carinho que tem recebido do público.

“É especial interpretar o Sisa. Sinto uma alegria e realização muito grandes por fazer um trabalho desse porte. Tem sido um presente e uma surpresa ver essa reação positiva do público. Tenho recebido uma enxurrada de carinho e fico até um pouco emotivo com isso. Esse crescimento do personagem e a repercussão dele têm sido totalmente acima de qualquer expectativa que eu poderia ter criado”.

Na sexta temporada da trama, A Conquista, Sisa apenas servia a Davi, mas, com o passar do tempo, em O Pecado, o personagem se aproximou do monarca. Felipe contou ter trabalhado a transição entre essas fases durante a preparação.

“Ele tem um crescimento na sétima temporada, justamente porque o Davi se volta mais para si mesmo e seus dramas. É um servo que chega muito novinho ainda em Hebrom e se apega ao rei e à família dele. A subserviência do Sisa ao Davi sempre vai existir, mas ele começa a ter um olhar um pouco mais atento ao que está acontecendo, e os dois criam uma cumplicidade muito grande. Tudo isso foi estudado na preparação, de como fazer essa passagem de um lugar meramente servil para outro com certa intimidade”.

Uma característica marcante de Sisa na trama é o bom humor: o israelita se diverte com as confusões no palácio, como os conflitos entre o rei de Israel e as esposas dele. “Ele traz muita leveza para esses momentos, porque é um personagem que tem um toque de humor. Em alguns momentos, ele solta uma risada ou uma resposta atravessada, mas pede perdão imediatamente. Essas reações dele conversam muito com o público”.

Felipe também afirmou ter sido um privilégio dividir o set de gravações com Cirillo Luna e acompanhá-lo ao longo das duas temporadas. “Eu já tinha uma admiração por ele enquanto ator e, agora, como amigo. Construímos uma relação muito legal”.

O intérprete de Sisa ainda adiantou o que os fãs da série podem esperar do personagem ao longo dos episódios. “Ele vai ter uma caminhada para o final da sétima temporada de muitos altos e baixos e fortíssimas emoções. Vão ter muitas cenas em que o Sisa irá tentar aconselhar Davi e, mesmo contrariado, ele vai obedecer às ordens do rei. O que é interessante de observar é a fidelidade do Sisa ao Davi, é o mais marcante de tudo”.

As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a sétima temporada, O Pecado, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para conferir as demais fases da superprodução.