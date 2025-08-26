Brenno Pavarini revela como se preparou para viver um gigante na série Reis Irmão de Golias (Alexandre Tigano) e guerreiro de Áquis (Augusto Garcia), Sipai volta à trama na sétima temporada, O Pecado Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 26/08/2025 - 20h09 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h09 ) twitter

"Tenho 1,98m de altura", revela o ator Brenno Pavarini Arquivo Pessoal

Brenno Pavarini interpreta o gigante Sipai, irmão de Golias (Alexandre Tigano), em Reis, e está de volta à trama na sétima temporada, O Pecado. Em entrevista ao site oficial, o ator contou detalhes da preparação para viver o guerreiro filisteu na série, explicou como é feito o processo de caracterização do personagem e ainda revelou que a altura dele foi crucial para que fosse escolhido para o papel.

“Era necessário que o irmão do Golias, além de ser uma pessoa alta, tivesse traços mais atléticos para trazer um pouco desse guerreiro, dessa coisa mais selvagem e, ao mesmo tempo, um padrão estético um pouco mais forte perto dos israelitas que, até então, têm tamanhos normais. Eu, enquanto ator, já tenho 1,98m de altura, então no esquema de gravação, ainda é usado um chroma key [recurso que permite a substituição de uma cor sólida por uma imagem] para que eu ficasse com 3,50m”.

Sipai é um dos melhores soldados do exército de Áquis (Augusto Garcia), rei da Filístia. Por isso, Pavarini precisou se dedicar às aulas de luta. “Tivemos que fazer muitos treinos. A luta que se passa na série é uma coreografia ensaiada para que tudo ocorra de maneira tranquila e que não tenham acidentes com os demais atores e também com os dublês que fazem parte de toda a ação do processo”.

Como um típico filisteu, o gigante tem tatuagens no corpo e no rosto, tranças nos cabelos cumpridos e a barba cheia. Por isso, a caracterização é uma etapa fundamental para transformar o ator no personagem.

“De uma hora e meia a duas horas para chegar ao resultado final. Além de eu estar com um mega hair, ainda tem mais suporte de cabelo para fazer uma trança e trazer essa imponência. Há também todo um cuidado da equipe da maquiagem. Depois, eu coloco o figurino e, se for rolar um ataque surpresa, todos ficam de prontidão para colocar um sangue rápido na armadura ou sujar a espada. É tudo muito bem colocado para trazer essa naturalidade na cena e aproximar o público do que está aparecendo na TV”.

As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a sétima temporada,O Pecado, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para conferir as demais fases da superprodução.