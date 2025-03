Kauã Rodriguez celebra Benami em Reis: ‘Melhores momentos da minha vida’ Ator relembra bastidores da participação na superprodução Novidades|Do R7 24/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 02h00 ) twitter

Kauã Rodriguez celebra Benami em Reis

Benami em Reis — A Consequência e, depois, em A Decadência, Kauã Rodriguez homenageou o amonita em publicação nas redes sociais. Ao falar sobre o fim das gravações da série, o ator ressaltou a importância do projeto em sua carreira:

“Benami foi um presente. Reis foi uma família, uma escola! Melhores momentos da minha vida. Inesquecível! Aqui vivi de tudo: do mocinho ao vilão. Guerras, caminhadas no deserto, a morte trágica de toda a família e, por fim, o amor incondicional. O objetivo do personagem sempre foi provar o que é o amor de verdade. Confesso que nem eu sabia. Aprendi ali, com ele”.

Relembre o personagem:

A décima terceira temporada de Reis, A Esperança, já está disponível no Univer Vídeo. Para rever todos os episódios é só acessar o PlayPlus.com.

