Reis: saiba por que Davi não deveria se casar com estrangeiras Era um direcionamento de Deus para protegê-lo dos costumes impróprios de outros povos Reis|Do R7 27/08/2025 - 18h49 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h49 )

Davi não deveria se casar com Maaca para se proteger de costumes impróprios Divulgação/RECORD

Era um direcionamento de Deus. No capítulo 7 do livro de Deuteronômio, a orientação sobre esse assunto é clara: “...não farás com elas aliança; não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses...”.

O motivo para isso era protegê-lo dos costumes impróprios dos povos que viviam ao redor de Israel.

Mas, ao se casar com Maaca, Davi ignora isso. O rei visava crescer sua casa, afinal, era uma prática cultural da época.

Então, apesar de ter sido um casamento político, não era a orientação de Deus.

Mais para frente vemos que o que Davi iniciou é ampliado por Salomão.

