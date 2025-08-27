Reis: descubra o significado do nome Davi
Personagem da série Reis é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus
Davi tem origem no hebraico Dawid, Dawídh, que significa “o amado”, “querido”, “predileto”.
A Bíblia descreve Davi como “um homem segundo o coração de Deus”.
