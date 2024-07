Nova temporada do Repórter Record Investigação estreia nesta segunda (22) Primeiro programa aborda o desaparecimento de pessoas após abordagens policiais Repórter Record Investigação|Do R7 18/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h13 ) ‌



Sob o comando de Luiz Fara, a nova temporada do Repórter Record Investigação estreia segunda, às 22h45 Divulgação/RECORD

Uma nova temporada do Repórter Record Investigação estreia na emissora nesta segunda-feira (22), às 22h45. Sempre com olhos atentos, câmera ligada e jornalismo com profundidade, serão exibidos oito programas, com temas que impactam a vida de todos. E neste ano, tem uma novidade, o apresentador Luiz Fara Monteiro estará em um novo cenário, moderno e interativo, que usa a tecnologia para trazer as histórias para dentro do estúdio.

Na estreia, o programa mostra histórias de famílias que procuram por parentes que desapareceram após abordagens policiais. Durante a temporada, o público ainda vai acompanhar a equipe do Repórter Record Investigação na busca por explicações para um crime que matou quase 11 mil brasileiras nos últimos 9 anos: o feminicídio. Em outro programa, o programa revela o dia a dia de autoridades que vivem sob a mira permanente do crime organizado.

O meio ambiente também é destaque. De leste a oeste, a equipe pega a estrada para revelar a destruição do Cerrado, o bioma mais ameaçado do Brasil. Os repórteres mostram ainda como os povos da floresta amazônica sofrem com as mudanças climáticas em razão da devastação da região.

Além disso, o programa investiga temas como os casos de indígenas cooptados por grupos criminosos no norte do Brasil; denuncia a situação das mulheres de comunidades ribeirinhas da Amazônia que sofrem com a falta de acesso ao tratamento de câncer; e destaca uma nova “pandemia” mundial, a obesidade, que atingiu a marca de um bilhão de pessoas em todo o mundo.

Programa de estreia: Desaparecidos Forçados

No primeiro programa da nova temporada, Desaparecidos Forçados, o Repórter Record Investigação denuncia um crime que não está previsto no Código Penal brasileiro, mas que abala muitas famílias, principalmente nas periferias de todo o país. Pais são forçados a fazer o papel do Estado e a investigar por conta própria o paradeiro de filhos desaparecidos após abordagens policiais.

“Policiais, não! Bandidos fardados, né? Me desculpem as famílias, mas é isso, para mim, que eles são. Eu me sinto acorrentada. Tem dia que acordo feliz, boto uma música, vou em frente. Só que lá nas músicas vêm a lembrança do meu filho. É como se alguma coisa me puxasse para trás”, desabafa dona Iraci, mãe de Weverton Marinho. O filho dela e dois amigos, Alex e Rita, desapareceram, em Manaus, após serem abordados por policiais militares.

Com reportagem de Giselle Barbieri, Marcela Varasquim e Pedro Aprígio, o programa retrata histórias devastadoras de famílias que há anos seguem em busca de notícias de seus entes queridos, com depoimentos emocionantes e que reforçam a luta dos familiares por justiça.

O Repórter Record Investigação estreia nesta segunda-feira (22), às 22h45. A temporada completa já está disponível no PlayPlus.