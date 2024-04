Repórter Record Investigação estreia nova temporada no PlayPlus A premiada produção contará com 12 documentários sobre temas relevantes que impactam a sociedade

Nova temporada de Repórter Record Investigação estreia com episódio sobre casos de desaparecidos após abordagens policiais (Divulgação/RECORD)

O primeiro episódio da nova temporada do Repórter Record Investigação já está disponível no PlayPlus serviço de streaming da RECORD. A produção, que recentemente venceu o 1º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, com a reportagem Escravos do Carvão, ganha agora mais 12 documentários sobre temas relevantes e que impactam a sociedade.

Apresentado por Luiz Fara Monteiro, o Repórter Record Investigação abre a temporada com a análise de um tipo de crime que não está previsto no Código Penal brasileiro, mas abala, principalmente, famílias nas periferias de todo o país, o desaparecimento forçado que acontece após abordagens policiais.

Em muitos casos, a situação chega ao limite extremo, e pais e familiares são obrigados a fazer o papel do Estado e passam a investigar, por conta própria, o paradeiro de filhos que sumiram.

“Policiais, não! Bandidos fardados, né? Me desculpem as famílias, mas é isso, para mim, que eles são. Eu me sinto acorrentada. Tem dia que acordo feliz, boto uma música, vou em frente. Só que lá nas músicas vem a lembrança do meu filho. É como se alguma coisa me puxasse para trás,” desabafa dona Iraci, mãe de Weverton Marinho. O filho dela e dois amigos, Alex e Rita, desapareceram após serem abordados por policiais militares.

Com reportagens de Giselle Barbieri, Marcela Varasquim e Pedro Aprígio, Desaparecidos Forçados retrata histórias devastadoras de famílias que há anos seguem em busca de notícias de seus entes queridos, com depoimentos emocionantes e que reforçam a luta por justiça.

Outros assuntos abordados

Nos próximos episódios desta nova temporada do Repórter Record Investigação, o público também vai conhecer vítimas da guerra urbana, brasileiros mutilados pela criminalidade e a violência. E como é morar em Jequié (BA), cidade mais violenta do país? Em outro episódio: as respostas para o aumento de casos de feminicídios no Brasil.

O Repórter Record Investigação abordará também o dia a dia de autoridades sob a mira permanente do crime organizado; a destruição do Cerrado e os conflitos na disputa por território; o sofrimento dos povos da floresta com as mudanças climáticas em razão da devastação da Amazônia; indígenas cooptados por grupos criminosos no norte do Brasil; mulheres de comunidades ribeirinhas da Amazônia sem acesso a tratamento de câncer; e a “pandemia” da obesidade, que atingiu a marca de um bilhão de pessoas em todo o mundo.

Nesta temporada, o Repórter Record Investigação tem mais uma novidade: o apresentador Luiz Fara Monteiro está em um cenário moderno e interativo, que traz as histórias para dentro do estúdio e coloca os assinantes do PlayPlus ainda mais próximos das reportagens.

