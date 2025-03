Alcione, Anitta e outras artistas são celebradas no Dia Internacional da Mulher

Diversas mulheres influentes marcaram a música e a arte brasileiras com seus talentos. Entre elas está Alcione, que encantou o país com sua potência vocal. Leila Diniz, Chiquinha Gonzaga, Elza Soares e Bibi Ferreira também fizeram história. Na atualidade, Anitta é um dos destaques. Do subúrbio carioca para o mundo, ela levou o Brasil para o topo das paradas internacionais.



