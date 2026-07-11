De olho no retorno do Brasileirão, Túlio Maravilha espera Botafogo reforçado e recuperação na tabela
O clube carioca pega o Santos no Nilton Santos pela 19ª rodada. O jogo terá transmissão da RECORD nesta quinta-feira (16)
De olho no retorno do Brasileirão, o ídolo Túlio Maravilha espera o Botafogo reforçado e uma recuperação do time na tabela. O clube carioca pega o Santos no Nilton Santos pela 19ª rodada. O jogo terá transmissão da RECORD nesta quinta-feira (16).
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