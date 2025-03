Alerj celebra 50 anos com visita teatralizada no Palácio Tiradentes

A Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) celebra os seus 50 anos com uma visita guiada e teatralizada no Palácio Tiradentes. A data remete à unificação dos estados da Guanabara e do Antigo Estado do Rio em 1975.

Construído para ser a Câmara dos Deputados quando o Rio era capital do Brasil, o espaço representa tradição e é um marco da democracia.