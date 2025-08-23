Áudios e conversas mostram que mulher baleada com 13 tiros recebia ameaças de agiota

A polícia prendeu o suspeito de ser o mandante da tentativa de execução de uma mulher baleada com 13 tiros no Rio de Janeiro. O fotógrafo Diogo da Silva Marques foi capturado no local de trabalho em Curicica, na zona oeste do Rio. De acordo com as investigações, o suspeito também seria agiota e fazia ameaças à vítima para cobrar uma dívida financeira. Bianca Santos Vilaça sobreviveu ao ataque e continua internada em estado grave no Hospital Albert Schweitzer.