Bailarinos mostram os bastidores do espetáculo 'O Corsário' no Theatro Municipal do Rio

O universo lúdico e com a temática de piratas atrai toda a família, inclusive crianças

Rio Bom Demais|Do R7

Bailarinos mostraram os bastidores do espetáculo "O Corsário" no Theatro Municipal do Rio. A trama aborda uma história de amor e aventura. O universo lúdico e com a temática de piratas atrai toda a família, inclusive crianças.

