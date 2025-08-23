Bailarinos mostram os bastidores do espetáculo 'O Corsário' no Theatro Municipal do Rio

Bailarinos mostraram os bastidores do espetáculo "O Corsário" no Theatro Municipal do Rio. A trama aborda uma história de amor e aventura. O universo lúdico e com a temática de piratas atrai toda a família, inclusive crianças.



