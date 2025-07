Baleias e elefante-marinho chamam a atenção no litoral do Rio de Janeiro

O litoral do Rio de Janeiro tem registrado espetáculos da natureza. Duas baleias da espécie jubarte foram registradas saltando no mar de Arraial do Cabo, na região dos lagos. Outra jubarte foi fotografada na orla do Rio, perto da Ilha Redonda. Em Niterói, na região metropolitana, um elefante-marinho apareceu na praia de Piratininga, em Niterói, após ser conduzido para o mar por especialistas.



